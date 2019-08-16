«Король наркоинтернета» сбежал от украинских силовиков

Национальная полиция Украины подтвердила факт побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера, известного как «король наркоинтернета». Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 15 августа в киевском аэропорту Борисполь. Собеседник агентства в полиции отметил, что вопросом экстрадиции Сильвера занималась Служба безопасности Украины (СБУ) и не уведомляла об этом ни МВД, ни прокуратуру, ни другие службы, причастные к подобным процессам. Также СБУ не известила о своей операции коллег из израильской полиции.

Сильверу удалось сбежать, когда его доставили в аэропорт для дальнейшей депортации в Израиль. Вместе с силовиками он прошел паспортный контроль, и с него сняли электронный браслет. После этого Сильвер зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.

Амоса Дов Сильвера обвиняют в создании крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны. Он является гражданином Израиля и США. Сильвера арестовали в Киеве 15 марта текущего года по запросу властей Израиля. Власти Украины назвали его арест крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.

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