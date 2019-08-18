Украина избавилась от обхитрившего СБУ наркобарона

Украина экстрадировала в Израиль основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

Сильвера, гражданина Израиля и США, выслали из киевского аэропорта Борисполь, уточнила она, пообещав раскрыть подробности позднее.

Экстрадиция намечалась на 15 августа, но Сильвер сбежал от сопровождавших его сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), воспользовавшись, по сведениям издания «Страна», заминкой на стойке проверки багажа. 17 августа СБУ сообщила о его поимке и задержании трех своих сотрудников по подозрению в содействии побегу. По факту бегства расследуется уголовное дело.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Сильвера задержали в городе Умань Черкасской области, примерно в 200 километрах от Киева. Также он писал, что спецслужбы изъяли видео из аэропорта, на котором запечатлено, как задержанный сбегает от сопровождавших его офицеров СБУ: те якобы «демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а преступник абсолютно свободно шел следом за ними, а затем развернулся, и вначале пешком, а затем бегом скрылся».

Израиль разыскивает Сильвера, известного как «король наркоинтернета», за организацию международного наркокартеля. Его задержали в Киеве в марте текущего года, затем украинская сторона получила от израильской запрос на выдачу подозреваемого. До ареста на Украине Сильвер постоянно проживал в США, опасаясь уголовного преследования в Израиле, пишет «Гордон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!