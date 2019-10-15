В Донбассе раскрыли завербованного украинцами шпиона

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) был раскрыт завербованный украинскими спецслужбами шпион. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщает «Интерфакс».

Выяснилось, что гражданин республики Алексей Крюков был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) во время активных боевых действий в Донбассе. Тогда, по данным МГБ ЛНР, он периодически посещал подконтрольную Киеву территорию, попав «в поле зрения сотрудников СБУ».

Крюков после поступивших в адрес его родственников угроз физической расправы был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с СБУ. В кругах украинских силовиков мужчина фигурировал под псевдонимом Крюк. В его обязанности входила поставка информации военного и социально-экономического характера о «стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал».

Тем не менее, как уточняют в МГБ ЛНР, утечку данных удалось предотвратить. Крюков дал признательные показания.

Ранее стало известно, что осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом. Приговор был вынесен Давыденко еще в июне 2019 года. Он был признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Ему назначили наказание в виде 10,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В ходе суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 15 октября Верховный суд России сократил его наказание до семи лет.

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