Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на заявление адвоката Давыденко Дмитрия Динзе сообщает «Интерфакс-Украина».

«Да, Давыденко включен», — сказал юрист, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В этот же день, 15 октября, по делу Давыденко состоялось заседание Верховного суда России. Как передает РИА Новости, суд принял решение смягчить осужденному украинцу наказание, сократив срок отбывания наказания на три с половиной года. Теперь Давыденко приговорен к семи годам лишения свободы, в остальном решение предыдущей судебной инстанции осталось без изменений.

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Приговор был вынесен Давыденко еще в июне 2019 года. Он был признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Ему назначили наказание в виде 10,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В ходе суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Давыденко задержали в феврале 2018 года в Симферополе. По данным ФСБ и суда, будучи завербованным Службой безопасности Украины, он осуществлял сбор сведений на территории Крыма для передачи в спецслужбу своей страны. Данные касались новейших образцов военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения. Их утечка могла нанести ущерб безопасности России.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен может состояться после встречи лидеров «нормандской четверки», которая предварительно планируется на конец осени.

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