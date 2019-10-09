Зеленский назвал условие нового обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен заключенными между Украиной и Россией может состояться после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Именно на нормандском формате были договоренности, поднимется самый главный вопрос — это обмен людей», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что речь идет об обмене заключенными как с Россией, так и с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. Украинский лидер рассказал, что Киев подготовил два предложения по обмену, однако переговоры с Россией по этому вопросу пока не велись.

13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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