Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, обмен удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» должен быть «окончательной целью». Песков также отметил, что «определенная работа» по обмену заключенными продолжается и будет продолжаться.

На вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и Донбассом, пресс-секретарь не ответил.

Ранее Пристайко в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» заявил, что новый, «еще более масштабный» обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться в ближайшее время.

23 сентября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что ожидать нового обмена заключенными в октябре не стоит, так как стороны просто подготовят списки лиц.

До этого сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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