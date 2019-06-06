Украинец сел за шпионаж на территории Крыма

В Крыму суд вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, обвиняемому в шпионаже для своей страны. Об этом в четверг, 6 июня, в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили «Интерфаксу».

Давыденко признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Отмечается, что в ходе суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Давыденко задержали в феврале 2018 года в Симферополе.

По данным ФСБ и суда, будучи завербованным Службой безопасности Украины, он осуществлял сбор сведений на территории Крыма для передачи в спецслужбу своей страны. Данные касались новейших образцов военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения. Их утечка могла нанести ущерб безопасности России.

16 января сообщалось, что ФСБ задержала у границы Воронежской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке Рыжий и принудила покинуть страну. Ему было поручено собрать и передать сведения о расположении российских воинских частей, перемещении военной техники на территории Крыма и количестве пограничников, проходящих службу в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП).

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