Силовые структуры
 
Последние новости
Макгрегор вновь решил вернуться в MMA
Малышева предостерегла зрителей от мошенников вместо извинений перед остеопатами
Медведь-пищухоед пустился в пляс в честь теплой погоды и попал на видео
Российский бизнес упал в цене
В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр
Терезу Мэй заставят перенести Brexit
В Москве наметился дефицит офисов
Россиянка оставила младенца брату с судимостью и ушла в гости на четыре дня
Польский генерал пригрозил России ядерным ударом
Новости партнеров

Украинские шпионы сели на 14 лет за попытку диверсий в Крыму

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Бессарабов

В Севастополе суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ТАСС.

В ходе прений гособвинение просило для Алексея Бессарабова и Владимира Дудки большие сроки —14 лет 10 месяцев и 15 лет лишения свободы соответственно.

Диверсионная группа, куда входили Дудка, Бессарабов и третий фигурант — Дмитрий Штыбликов — была задержана в Севастополе в 2016 году. Как установила Федеральная служба безопасности (ФСБ), они входили в террористическую группу управления разведки Минобороны Украины и планировали совершение диверсий в Крыму.

В частности, собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота.

Дмитрий Штыбликов был осужден в ноябре прошлого года. Севастопольский городской суд приговорил его к пяти годам колонии, признав виновным в приготовлении к диверсии и нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов. Осужденный признал свою вину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий в Крыму
ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ
В Крыму предотвратили подготовленные украинскими диверсантами теракты
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«Я был готов порвать ее на куски»

Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
17:37 3 апреля

Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей

07:00Сегодня

Россиянин украл табун лошадей и пошел под суд

13:04 3 апреля

Напавших на полицейских боевиков ИГ ликвидировали на Кавказе

Силовые структуры00:02 2 апреля

«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»

В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
18:32 3 апреля

ФСБ задержала мэра Евпатории

16:09 3 апреля

Напуганные антиворовским законом авторитеты потянулись за границу

15:50 3 апреля

Российские полицейские всю ночь учились воевать против солдат НАТО

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
12:09 3 апреля

Воры переоделись санитарами и ограбили лучшую больницу России

13:00 3 апреля

Многодетная россиянка оказалась угонщицей, сутенершей и похитительницей людей

10:41 3 апреля

Убийство московской чиновницы попало на видео

Россия
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
Появилось видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
Россиянка оставила младенца брату с судимостью и ушла в гости на четыре дня
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Все материалы
Мир
«Я вас туда не посылал»
 
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Польский генерал пригрозил России ядерным ударом
Французские полицейские оскорбились из-за «террористической» детской песенки
«Исламское государство будет жить»
США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
Турции предложили выбор между НАТО и С-400
Все материалы
Бывший СССР
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
«Они голосовали по приколу»
 
В Белоруссии изъяли газету с карикатурой на «Освенцим» в коровнике
Объявлены окончательные результаты первого тура выборов президента Украины
Европа засомневалась в Зеленском
Порошенко согласился провести дебаты на стадионе «Олимпийский»
Все материалы
Экономика
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Токсичная «дружба»
Трое попали на скамью подсудимых из-за чужих долгов
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга России
Tele2 внедрил новый «умный» тариф
Банк России решил разобраться с переплатой за ЖКХ в банкоматах
Все материалы
Силовые структуры
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Напавших на полицейских боевиков ИГ ликвидировали на Кавказе
Напуганные антиворовским законом авторитеты потянулись за границу
Все материалы
Наука и техника
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Сотрудники «Роскосмоса» опровергли слова Рогозина о своем увольнении
Российские «Рапторы» лишат американских двигателей
США собрались отказаться от российских двигателей
Российские АПЛ «сразились» под водой
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Макгрегор вновь решил вернуться в MMA
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Нурмагомедов ответил Макгрегору за оскорбления жены
Легионер российского клуба рассказал о «дерущихся с медведями русских»
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Все материалы
Культура
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Ушел на охоту
Умер Алексей Булдаков — актер, мужик, генерал
Трипнул стариной
Кайф, ломка и и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Написанная рэпером книга впервые стала бестселлером The New York Times
Российская актриса дала пощечину возмутившейся зрительнице
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Названы последствия ухода Егора Крида от Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Американцы оценили достоинства рассола
Зритель помог известной телеведущей распознать рак и спас ее
Жена ведущего НТВ объяснила его исчезновение посреди эфира
Ведущий НТВ исчез из студии посреди эфира и не вернулся
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
Студентку подняли на смех за отказ брить ноги из-за лени
Еще одна тучная модель снялась в белье в поддержку женщин с лишним весом
Эмили Ратаковски выложила фото юной Ким Кардашьян в купальнике
Все материалы
Путешествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Россия захотела восстановить авиасообщение с Украиной
Федор Конюхов поделился страхами после бедствия в океане
Определены самые популярные отели России
На избавление домов россиян от хостелов дали семь месяцев
Все материалы
Из жизни
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи
Женщина поймала парня на измене с мужчиной и потребовала миллион долларов
Два пьяных американца постреляли друг в друга в бронежилете и пошли под суд
Химик несколько месяцев подмешивал отраву в еду и воду коллеге
Все материалы
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Конец Тельца
Снят с производства автомобиль, который спас компанию Ford
Появились первые фотографии «заряженной» Lada Granta
В России запатентовали дизайн первых вьетнамских автомобилей
Раскрыт интерьер маленького «квадратного» кроссовера Mercedes-Benz
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
В Москве наметился дефицит офисов
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Все материалы