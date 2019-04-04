Украинские шпионы сели на 14 лет за попытку диверсий в Крыму

В Севастополе суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ТАСС.

В ходе прений гособвинение просило для Алексея Бессарабова и Владимира Дудки большие сроки —14 лет 10 месяцев и 15 лет лишения свободы соответственно.

Диверсионная группа, куда входили Дудка, Бессарабов и третий фигурант — Дмитрий Штыбликов — была задержана в Севастополе в 2016 году. Как установила Федеральная служба безопасности (ФСБ), они входили в террористическую группу управления разведки Минобороны Украины и планировали совершение диверсий в Крыму.

В частности, собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота.

Дмитрий Штыбликов был осужден в ноябре прошлого года. Севастопольский городской суд приговорил его к пяти годам колонии, признав виновным в приготовлении к диверсии и нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов. Осужденный признал свою вину.

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