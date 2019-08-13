Украина выслала российского дипломата из-за вербовки пенсионера

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата и выслала из страны с обвинениями в вербовке шпионов. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности страны (СБУ).

Оперативники во Львовской области задержали общественника, военного пенсионера, который был завербован в 2014 году. Все это время он передавал секретную информацию своему куратору — российскому разведчику, работавшему под прикрытием генерального консульства страны во Львове, утверждают в спецслужбе.

Шпион собирал данные об иностранных военных инструкторах, работающих на Украине, спецподразделениях правоохранительных органов, формированиях вооруженных сил страны и общественных и политических деятелях.

18 июля сообщалось, что на Украине при участии военной прокуратуры удалось разоблачить и задержать агента ФСБ России. По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 года по настоящее время занимался передачей сведений российской спецслужбе.

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