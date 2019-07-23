СБУ открыла дело на всех украинских кинопрокатчиков из-за связей с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на всех украинских кинопрокатчиков из-за их связей с Россией. Об этом сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на материалы суда.

Уголовное дело было возбуждено после обращения одного из неназванных депутатов Верховной Рады, который обвинил компании В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution в работе на интересы России. В депутатском обращении говорится, что эти компании поделили между собой кинорынок Украины, ежегодно зарабатывая на нем около 100 миллионов долларов. При этом, будучи дочерними предприятиями российских компаний, значительную часть этих средств они переводят в Россию.

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Кроме того, депутат утверждает, что компании находятся под контролем российских спецслужб, которые вынуждают их «направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации».

В конечном итоге, депутат приходит к выводу, что украинские кинопрокатчики — агенты влияния Кремля на Украине, которые саботируют продвижение и показ украинского кино.

Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.

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