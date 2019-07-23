Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Умер еще один ребенок из хабаровского лагеря
Москвичи пережили самый теплый июльский день 
Американская победа ценой миллионов жертв удивила Афганистан
Мэйуэзер поможет китайцам
Тысячи людей собрались на поиски Лохнесского чудовища
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Россиян оставят без платежных терминалов
Появились подробности стрельбы Южной Кореи по российскому самолету
Новости партнеров

СБУ открыла дело на всех украинских кинопрокатчиков из-за связей с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на всех украинских кинопрокатчиков из-за их связей с Россией. Об этом сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на материалы суда.

Уголовное дело было возбуждено после обращения одного из неназванных депутатов Верховной Рады, который обвинил компании В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution в работе на интересы России. В депутатском обращении говорится, что эти компании поделили между собой кинорынок Украины, ежегодно зарабатывая на нем около 100 миллионов долларов. При этом, будучи дочерними предприятиями российских компаний, значительную часть этих средств они переводят в Россию.

Кроме того, депутат утверждает, что компании находятся под контролем российских спецслужб, которые вынуждают их «направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации».

В конечном итоге, депутат приходит к выводу, что украинские кинопрокатчики — агенты влияния Кремля на Украине, которые саботируют продвижение и показ украинского кино.

Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СБУ открыла дело против всех кинопрокатных компаний Украины
На Украине поймали агента ФСБ
СБУ рассказала о вмешательстве России в выборы в Верховную Раду
СБУ получила право заводить дела по анонимным устным доносам
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Шаткий триумф

Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
10:49Сегодня

Результаты партии Порошенко ухудшились

12:02Сегодня

Киргизия эвакуировала людей из-за вооруженного конфликта с Таджикистаном

10:24Сегодня

В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе

Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
12:13Сегодня

Партия Зеленского побила рекорд партии Януковича

08:57Сегодня

Партия Зеленского анонсировала новые выборы

03:55Сегодня

Партия Зеленского сохранила однопартийное большинство в Верховной Раде

Бывший СССР00:01 3 июня
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре Таллинна

Эстонский реванш

В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
09:31Сегодня

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

01:53Сегодня

Порошенко собрался расшатать Украину

16:3622 июля

Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России

Россия
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12
Умер еще один ребенок из хабаровского лагеря
Пострадавшие при пожаре в лагере под Хабаровском дети впали в кому
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Все материалы
Мир
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Появились подробности стрельбы Южной Кореи по российскому самолету
Американская победа ценой миллионов жертв удивила Афганистан
Военные проговорились о секретной операции в столице США
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Стрельбу полицейских по чернокожим преступникам оправдали
Ангела МеркельФрау власть
Комсомольская юность, блестящая карьера и трудное будущее Ангелы Меркель
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Киргизия эвакуировала людей из-за вооруженного конфликта с Таджикистаном
Результаты партии Порошенко ухудшились
Партия Зеленского побила рекорд партии Януковича
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Подсчитаны траты Украины на покупку газа
Банки полюбили давать кредиты подросткам
Работникам банков захотели запретить мобильные телефоны
Определены лучшие семечки
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Все материалы
Силовые структуры
Появилось видео сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Четверо россиян притворились полицейскими и получили выкуп за похищение
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Российским тюремщикам попросили поднять зарплату
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Россиянку с сокурсником осудили за разглашение гостайны
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Lockheed Martin подтвердила прорыв в термоядерной энергетике
Наступила новая смертоносная волна жары
Все материалы
Спорт
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Отец Нурмагомедова назвал преемников сына
Мэйуэзер поможет китайцам
«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая
«Ювентус» пойдет на жертвы ради Неймара
Локоть Ибрагимовича оставил след в черепе соперника
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
Из озера в Благовещенске выловили пельмень размером с человека
Наказавшая хакера голыми фото актриса поделилась сексуальными пристрастиями
Умерла звезда бондианы
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Загадка со спрятавшейся в доме змеей поставила пользователей сети в тупик
Пойман орудовавший через Tinder насильник
Женщина-полицейский случайно превратилась в кошку во время доклада об убийстве
Алибасова предостерегли от чистящего средства в упаковке из-под майонеза
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Жених продал дом ради кольца и не угадал с выбором
Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде
Опубликованы новые обнаженные фото «единственной красавицы в семье Кардашьян»
Кейт Миддлтон обула сына в дешевые кеды
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Туристы поплавали в токсичном озере ради фото для соцсетей и слегли в больницу
Дебоширка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета перед посадкой в Москве
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Российский самолет развернулся в воздухе из-за нештатной ситуации на борту
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Королеву красоты лишили титула и выгнали из «Мисс мира» за оскорбительные посты
Кошка упала с 18-го этажа и отделалась царапинами
Женщина получила царапину от кота, лишилась пальца и едва не умерла
Женщина сходила на массаж ног и умерла
Все материалы
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Качество Volvo проверит искусственный интеллект
Suzuki Jimny выпустили на бездорожье против «Гелендвагена»
Saleen возобновит производство суперкара S7
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно
Названа лучшая страна Европы для покупки жилья
Определен лучший для покупки жилья город России
В любимом городе российских олигархов упали цены на жилье
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы