СБУ рассказала о вмешательстве России в выборы в Верховную Раду

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным украинской спецслужбы, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.

В СБУ утверждают, что в группах, администрированием которых занималась женщина, размещались «статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации Д/ЛНР». В преддверии выборов в них также размещалась фейковая информация о политических партиях и кандидатах в Верховную Раду.

«Кроме того, среди материалов, распространяемых в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти», — подчеркивают в СБУ. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.

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За два дня до этого, 16 июля, сообщалось, что СБУ не нашла доказательств, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы на Украине.

В преддверии президентских выборов, которые прошли весной, СБУ сообщала о том, что в социальных сетях накануне выборов активизировались российские спецслужбы, которые пытаются манипулировать электоральными настроениями.

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