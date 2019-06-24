Украинских офицеров затравили за танцы под российскую песню

Экс-глава одесского отделения «Правого сектора» (радикальная организация запрещена в России) Сергей Стерненко выступил с критикой музыки, прозвучавшей на выпускном в Национальной академии Нацгвардии в Харькове. Соответствующее видео он опубликовал в своем YouTube-канале.

В своем ролике Стерненко демонстрирует подписчикам кадры из Instagram, на которых видно, как студенты академии отмечают свой выпускной. Особое внимание радикал обращает на музыкальное сопровождение одного из медленных танцев. «Если вы не знакомы с творчеством свинособак (оскорбление в адрес граждан России — прим. «Ленты.ру»), то я вам поясню: это песня Олега Газманова "Офицеры, россияне"», — говорит Стерненко.

По словам радикала, «эту ситуацию нельзя оставить просто так». Он выразил надежду, что присутствующих на ролике выпускников уволят. После публикации видео солидарность с его позицией в комментариях выразили и другие пользователи сети.

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В настоящий момент Стерненко проходит подозреваемым по делу об умышленном убийстве. В мае 2018 года он столкнулся на улицах Одессы с двумя мужчинами, с которыми у него завязался конфликт. В результате радикал ранил одного из мужчин, а второго ударил ножом в живот. Один из пострадавших скончался на месте, при этом Стерненко транслировал его агонию онлайн.

До сих пор подозреваемый находится на свободе. Его дело передано из одесской полиции в киевскую, а оттуда — в СБУ. После самого инцидента за Стерненко вступились несколько депутатов Верховной Рады.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского экс-глава администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов подал в киевский суд иск с требованием вернуть дело Стерненко полиции, а также возбудить уголовное дело против лиц, передавших дело в СБУ.

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