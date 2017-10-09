«Правый сектор» пообещал сорвать концерт лидера 5’Nizza в Одессе

Украинские радикалы призвали не допустить концерта лидера харьковской группы 5’Nizza Сергея Бабкина в Одессе. Об этом бывший лидер местного подразделения «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

«"Музкомедия" должна отменить его концерт 17 октября для обеспечения спокойствия в городе и из соображений элементарного уважения к стране», — написал он.

Возмущение националистов вызвано тем, что Бабкин отказался признать Россию страной-агрессором.

«Если [к дате выступления] Бабкин публично и на видео не назовет Россию агрессором и признает аннексию Крыма, как его просили до этого, то попытка провести концерт вызовет только протесты», — добавил Стерненко.

В августе сообщалось, что украинские радикалы пригрозили снова сорвать концерт певицы Светланы Лободы в случае, если она приедет на Украину. До этого экстремисты уже сорвали одесское выступление исполнительницы в мае.