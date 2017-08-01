«Правый сектор» пообещал помешать проведению гей-парада в Одессе

Члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) заявили, что планируют сорвать гей-парад в Одессе. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Страна» со ссылкой на одесскую ячейку ПС.

«Мы будем всеми возможными способами сопротивляться негативному влиянию грантоедов», — прокомментировали представители организации возможность проведения ЛГБТ-марша.

Издание отмечает, что оргкомитет фестиваля «Одесса Прайд-2017» подал заявку на проведение ЛГБТ-парада в городе 13 августа.

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18 июня в Киеве в ходе проведения гей-парада были задержаны несколько человек. В полиции отметили, что «были незначительные стычки». В частности, украинские националисты отобрали у участников ЛГБТ-марша радужный флаг и сожгли его.

Днем ранее неизвестные взломали сайт ЛГБТ-движения на Украине и разместили на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в гей-параде в Киеве. 16 июня в «Правом секторе» заявили о проведении альтернативного ЛГБТ-маршу шествия.