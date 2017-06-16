«Правый сектор» пообещал провести в Киеве альтернативное гей-параду шествие

Запрещенная в России экстремистская организация «Правый сектор» (ПС) проведет в воскресенье, 18 июня, одновременно с запланированным в Киеве гей-парадом альтернативное шествие. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский украинскому изданию «Цензор».

«Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра», — рассказал Скоропадский. Он отметил, что вместе с активистами «Правого сектора» на акцию выйдут сторонники националистической партии «Свобода».

Скоропадский подчеркнул, что националисты не будут «нападать на каких-то участников». «Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», — высказался представитель ПС.

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Днем ранее организаторы шествия ЛГБТ-активистов заявили, что в день мероприятия одну из станций столичного метро сделают путем отхода для участников гей-парада.

В октябре боевики «Правого сектора» в Черновцах сорвали показ фильма об участии ЛГБТ-активистов в Майдане.

Гей-парад в Киеве назначен на 18 июня. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч человек. В июне 2016-го в ходе аналогичного мероприятия полицией были задержаны 50 противников акции. Тогда националисты также угрожали членам ЛГБТ-сообщества, которые намеревались пройти маршем по украинской столице.