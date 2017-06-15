В Киеве одну из станций метро сделают «путем отхода» для участников гей-парада

Вход на одну из станций Киевского метрополитена 18 июня временно ограничат, пропуская в подземку только участников акции «КиевПрайд». Об этом в четверг, 15 июня, сообщает «112 Украина» со ссылкой на организаторов ЛГБТ-парада.

«После окончания марша основным способом отхода станет метро: станцию заранее закроют, она будет работать только для участников марша», — говорится в сообщении. Также отмечается, что вдоль всего маршрута следования поездов усилят присутствие полицейских.

Кроме того, во время и после акции активистов будут сопровождать волонтеры, к которым можно обратиться при возникновении непредвиденных ситуаций. При этом название станции, через которую смогут «отходить» участники акции, из соображений безопасности пока не называют.

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Как сообщала «Страна», общественная организация «КиевПрайд» собирается пригласить 50 волонтеров и шесть тысяч полицейских для обеспечения безопасности «Марша равенства». В этом году его маршрут планируют увеличить до 1,2 километра.

Киевский ЛГБТ-парад назначен на 18 июня. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч человек. Шествие пройдет от улицы Богдана Хмельницкого по Владимирской улице, далее по улице Льва Толстого к одноименной площади.

В июне 2016-го сообщалось, что во время «Марша равенства» в Киеве были задержаны 50 противников акции, которые не реагировали на замечания сотрудников правоохранительных органов во время гей-парада. Отмечалось, что полиция окружала отдельных людей, стоявших на тротуаре, которые выкрикивали «позор» в адрес шествующих.