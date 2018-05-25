Украинский националист заколол человека на улице

Бывший лидер одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (деятельность запрещена на территории России) Сергей Стерненко смертельно ранил ножом человека на улице. По его словам, убитый на него напал, сообщает украинское издание «Думская».

Инцидент произошел вечером в четверг, 24 мая, на Фонтанской дороге в Одессе.

Стерненко заявил, что его атаковали двое мужчин. Один из них убежал, а второго националист ударил ножом в живот. Сам он порезал руку.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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