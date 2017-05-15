В ДНР обвинили «Правый сектор» в обстреле Авдеевки

Четверо жителей Авдеевки — города на подконтрольной Киеву территории Донбасса — были убиты 13 мая боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«В данном теракте обвиняют вооруженные силы нашей республики, говоря об обстреле из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела», — сообщил детали инцидента Басурин.

Материалы по теме Развод по-украински Почему Порошенко назвал «безвиз» окончательным разрывом отношений с Россией

По словам представителя ДНР, обстрел Авдеевки велся из села Водяное, где расположены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Басурин информировал, что в этом населенном пункте находились четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и самоходная артустановка «Акация».

13 марта президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса «Евровидение-2017», который проходит в Киеве, из-за гибели мирных жителей в Авдеевке. В обстреле города он обвинил ополченцев.

В конце апреля 2017 года Басурин также обвинял ВСУ в вооруженных провокациях. По его словам, украинские военные переодеваются в форму военнослужащих ДНР для проведения «очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным».