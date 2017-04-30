Бывший СССР
 

Украинских военных заподозрили в планах провести «постановочные бои» для СМИ

Перейти в «Мою Ленту»
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин

Украинские военные на майские праздники собираются устроить «постановочные бои» для представителей СМИ. С таким предположением выступил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины переодеваются в форму военнослужащих ДНР. «По нашим данным, в 36 отдельной бригаде морской пехоты подготовлено целое подразделение, дислоцирующееся в Мариуполе, которое уже переодели в форму одежды образца ВС ДНР и на штатную технику нанесли наши опознавательные знаки», — сказал он.

По его словам, это делается для проведения «очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город». «Не удивлюсь, если эти "актеры" начнут на камеру грабить мирных жителей», — заключил замком.

Постановочные обстрелы являются частью тактики ВСУ, отмечает агентство «Новороссия». В начале апреля украинское командование, по утверждению Басурина, согнали в район поселка Пески несколько групп журналистов, чтобы те сняли якобы имевшие место нарушения минских соглашений бойцами ДНР. Затем силовики инсценировали обстрел ополченцами этого населенного пункта.

В январе портал DNR24.info сообщал, что члены Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) попытались под видом военнослужащих ВС ДНР захватить сельхозпредприятие под городом Углегорск в Донецкой области. Бойцы ОУН получили от своего руководства задание создать видимость деятельности диверсионной группы ДНР в зоне проведения Киевом силовой операции в Донбассе.

Во время налета радикалы уложили охранников на землю, взломали сейфы, в которых были трудовые книжки сотрудников, развернули флаг России, разбросали георгиевские ленты и вызвали полицейских. Однако вместо них на место приехали бойцы Службы безопасности Украины, которые скрутили «диверсантов». На суде оказалось, что все девять националистов имеют безупречные характеристики и являются патриотами, после чего их отпустили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВСУ устроят постановочные бои для СМИ, морпехи под Мариуполем переоделись в форму ДНР – Басурин
ВСУ переоделись в форму ВС ДНР для пропагандистских сюжетов в украинских СМИ 30 апреля 2017 15:44
Украинские войска обстреляли Пески для пропагандистского сюжета украинских СМИ
В Донбассе националист из ОУН нарядился в ополченца и сколотил ДРГ
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев
Последние новости
Украинских военных заподозрили в планах провести «постановочные бои» для СМИ
Почетного консула Польши в США отстранили из-за коллажа с Туском в форме СС
Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров
Хирург рассказал о попытке сорвать байкерский мотопробег до Берлина
Завершено расследование в отношении двух россиян по штурму телецентра Вильнюса
Боттас победил на Гран-при «Формулы-1» в Сочи
В Крыму ответили пословицей на появление новой украинской дамбы
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:03 29 апреля 2017
Борис Стекляр

Обыкновенный фашизм

Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
17:01 Сегодня

Завершено расследование в отношении двух россиян по штурму телецентра Вильнюса

01:47 27 апреля 2017

Украинский «Миротворец» причислил Стивена Сигала к «пособникам террористов»

15:20 Сегодня

На месте схода оползня в Киргизии найдены тела двух детей

Бывший СССР
 — 
00:02 23 апреля 2017

Ша, Одесса

Почему Киев снова готовится к волнениям в приморском городе
12:17 Сегодня

Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра

17:37 26 апреля 2017

В Узбекистане притворившийся врачом тракторист заработал полмиллиона долларов

00:17 Сегодня

Дима Билан попал в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму

Бывший СССР
 — 
00:16 28 апреля 2017
Петр Порошенко

Не валяй дурака, Америка!

Почему США сокращают финансовую помощь Украине
11:42 Сегодня

В центре Донецка начали репетировать парад ко Дню Победы

13:04 26 апреля 2017

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

15:08 29 апреля 2017

Аваков рассказал об отказе Интерпола объявить Яценюка в международный розыск

Россия
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
Региональные политики изо всех сил стараются угнаться за самым модным среди опытных федеральных парламентариев — лидером ЛДПР Владимиром ЖириновскимТот еще шмот
От Louis Vuitton до костюма медведя — что кроется в шкафах российских политиков
Хирург рассказал о попытке сорвать байкерский мотопробег до Берлина
Полиция нашла всех участников нападения на Варламова
Во Внуково задержали мигранта из Средней Азии с порохом и патронами
В акватории Сочи произошло землетрясение
Молодого мужчину зарезали у сауны в Капотне
Все материалы
Мир
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Каждое третье убийство
Центральную и Южную Америку захлестнула волна насильственных преступлений
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Из-за удара коалиции по Ракке и Табке погибли 14 мирных сирийцев
Почетного консула Польши в США отстранили из-за коллажа с Туском в форме СС
КНДР пригрозила уничтожить атомную подлодку ВМС США с ракетами Tomahawk
Торнадо в Техасе погубили пять человек
Все материалы
Бывший СССР
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Украинских военных заподозрили в планах провести «постановочные бои» для СМИ
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Завершено расследование в отношении двух россиян по штурму телецентра Вильнюса
На месте схода оползня в Киргизии найдены тела двух детей
Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра
Дима Билан попал в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму
Все материалы
Финансы
Алексей Иванович ПутиловКошелек контрреволюции
Как враг пролетариата попытался спасти Россию от большевиков
Лондону выставят счет перед всеми финансовыми институтами ЕС из-за Brexit
Ушли в народ
Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
Старшим вице-президентом Сбербанка стала бывший советник Шойгу
СМИ указали на двусмыленность надписи на новых британских купюрах
Александр Бирман: Со скидкой на угрозы
Почему ЦБ оправдал ожидания оптимистов
Решение ЦБ ослабило доллар
Все материалы
Бизнес
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы
Ткачев пообещал накормить мир российской органикой
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании
Депутаты предложили превратить Крым в офшор
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Все материалы
Силовые структуры
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Российский разведывательный корабль «Лиман»Тоголезский скотовоз и секреты Родины
Что известно об аварии на входе в Босфор
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой
Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение
СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах российских военных в Чечне
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в монтажно-испытательном корпусе на территории технического комплекса космодрома ВосточныйВсем спасибо, все свободны
Почему космодром Восточный оказался не нужен России
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Waaagh!
Реки крови и бесконечная война: рецензия на Warhammer 40,000: Dawn of War III
Российский фильм про Антарктиду получил Гран-при фестиваля научного кино в Чехии
Запуск Falcon 9 с американским спутником-разведчиком отложили
Инженер вручную собрал объектив для камеры
Прошел наземное испытание крупнейший гидросамолет КНР
Все материалы
Спорт
Владимир Кличко и Энтони ДжошуаВ завтрашний день
Как Владимир Кличко проиграл нокаутом молодому Энтони Джошуа
Виталий Кличко прокомментировал поражение брата от Джошуа
Энтони Джошуа и Владимир КличкоМомент настал
Чего легенды ждут от боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли
СМИ сообщили о планах Кличко после поражения от Джошуа
Джошуа объяснил победу над Кличко
Джошуа после победы над Кличко бросил вызов Тайсону Фьюри
Все материалы
Культура
Филипп Киркоров«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Приоткрытый авангард
Почему выдающееся искусство XX века нужно искать в провинции
Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина
Организаторы «Евровидения-2017» продали сотни билетов на несуществующие места
В Центре Рерихов полиция провела обыск и изъятие картин
Шнуров в новом стишке высмеял президентские выборы во Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
Пацан к успеху шел
Обиженный на весь мир школьник изобрел идеальное оружие против Sony и Microsoft
МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым
Скучающий болельщик предпочел порно матчу «Арсенала» с «Лестер сити»
Веллер рассказал подробности скандала в эфире «Эха Москвы»
Все материалы
Ценности
«У нас работает программа: купи велосипед, посади два дерева»
Российский предприниматель Артем Каган умеет делать электробайки из кедра
Одежды на лучшее
Как Farfetch меняет современную моду
Longines разработал новую технологию для хронометража скачек
Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей
Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы
Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели
Skoda анонсировала новый кроссовер
Все материалы
Путешествия
Россия. Крым. 17 мая 2016. Скалы Атлеша на мысе Тарханкут. Руслан Шамуков/ТАСС Автор: Шамуков Руслан Credit: Руслан Шамуков/ТАССДикий запад Крыма
Зачем на Тарханкут едут дайверы, кинематографисты и романтики
Спа по-австрийски
Почему стоит ехать за лечением и велнесом в Альпы
Бери друзей, езжай на глэмпинг
Лучшие в мире места для гламурного кемпинга
Судебные приставы в майские праздники помогут должникам улететь за рубеж
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе в 100 рублей
Авиакомпания запросила с пассажирки 8,6 тысячи долларов за смену фамилии
В США откроют первый в мире отель в стиле «Звездных войн»
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
Альпинист по прозвищу Швейцарская машина погиб на Эвересте
Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров
CULVER CITY, CA - NOVEMBER 12: Founder, Snapchat Evan Spiegel (L) and model Miranda Kerr attend the Fifth Annual Baby2Baby Gala, Presented By John Paul Mitchell Systems at 3LABS on November 12, 2016 in Culver City, California. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Baby2Baby)Триумф ботана
Самый престижный жених современности — IT-магнат
Злоумышленник побрил семь котов в американском городе
Все материалы
Очеловеченный фургон
Длительный тест стильно-пассажирского VW Multivan
ОСАГО надо?
Автомобильные аварии, превращенные в искусство
Самые крутые локомобили
Машины, которые ездят по рельсам
Самые выдающиеся французские машины
10 автомобилей из Франции, ставших культовыми
Появились фотографии кузова седана из проекта «Кортеж»
«Хонда» рассказала о новом CR-V для России
Взлетевшее колесо от «БелАЗа» расплющило «Тойоту»
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы