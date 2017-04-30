Украинских военных заподозрили в планах провести «постановочные бои» для СМИ

Украинские военные на майские праздники собираются устроить «постановочные бои» для представителей СМИ. С таким предположением выступил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины переодеваются в форму военнослужащих ДНР. «По нашим данным, в 36 отдельной бригаде морской пехоты подготовлено целое подразделение, дислоцирующееся в Мариуполе, которое уже переодели в форму одежды образца ВС ДНР и на штатную технику нанесли наши опознавательные знаки», — сказал он.

По его словам, это делается для проведения «очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город». «Не удивлюсь, если эти "актеры" начнут на камеру грабить мирных жителей», — заключил замком.

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Постановочные обстрелы являются частью тактики ВСУ, отмечает агентство «Новороссия». В начале апреля украинское командование, по утверждению Басурина, согнали в район поселка Пески несколько групп журналистов, чтобы те сняли якобы имевшие место нарушения минских соглашений бойцами ДНР. Затем силовики инсценировали обстрел ополченцами этого населенного пункта.

В январе портал DNR24.info сообщал, что члены Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) попытались под видом военнослужащих ВС ДНР захватить сельхозпредприятие под городом Углегорск в Донецкой области. Бойцы ОУН получили от своего руководства задание создать видимость деятельности диверсионной группы ДНР в зоне проведения Киевом силовой операции в Донбассе.

Во время налета радикалы уложили охранников на землю, взломали сейфы, в которых были трудовые книжки сотрудников, развернули флаг России, разбросали георгиевские ленты и вызвали полицейских. Однако вместо них на место приехали бойцы Службы безопасности Украины, которые скрутили «диверсантов». На суде оказалось, что все девять националистов имеют безупречные характеристики и являются патриотами, после чего их отпустили.