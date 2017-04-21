В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев

Из-за обстрелов украинской армии погибли два бойца ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пятеро получили ранения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«За неделю потери среди военнослужащих ВС [вооруженных сил] ДНР составили: двое погибших и пятеро раненых», — сказал он.

По данным ополчения, украинские военные с 17 по 21 апреля 225 раз нарушали режим прекращения огня, выпустив по населенным пунктам ДНР почти полторы тысячи снарядов и мин.

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Днем ранее Басурин заявил, что украинская армия готовит наступление на позиции ополчения в преддверии майских праздников. По информации ополчения, операция начнется с провокации — украинские военнослужащие обстреляют собственные позиции, чтобы получить предлог для перехода в атаку.

17 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 35 раз обстреляли территорию ДНР, нарушив так называемое пасхальное перемирие. В ВСУ, в свою очередь, заявили о 22 случаях обстрела со стороны ополчения.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев попытался подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине.

