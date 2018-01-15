«Правый сектор» принес окровавленные игрушки к храму Московского патриархата

В украинском Тернополе представители запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» провели акцию возле собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Когда общественные активисты вместе с тернопьцами захотели войти только во двор храма, их не пустили, встретив со словами: "Ваш отец дьявол, и молитесь вы дьяволу", и сразу перекрыли проход», — заявили радикалы. По их же словам, в результате произошедшего две женщины получили незначительные травмы, которых, как утверждают представители организации, «избил промосковский монах».

Радикалы провели акцию, протестуя против отказа священника УПЦ МП Евгения Молчанова отпевать погибшего 31 декабря в Запорожье годовалого мальчика, на которого упал 39-летний самоубийца. Молчанов заявил, что отказ связан с тем, что ребенка крестил Киевский патриархат. «К сожалению, ребенок был крещен в церкви, крещение в которой является недействительным. Эту церковь не признает весь православный мир. (...) Есть православная церковь, а есть лжецерковь», — указал он.

Отец погибшего ребенка рассказал «Фактам», что его супруга «упала на колени», после того, как услышала от Молчанова, что ее ребенок «не крещен». Сам Молчанов настаивает, что ему жаль родителей погибшего, однако он не мог ничего сделать. «Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать. За это Бог карает, понимаете?» — рассказал священник.

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