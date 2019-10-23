Беглец из ЛНР рассказал о российской военной технике в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В сообщении ведомства отмечается, что в ходе допроса задержанного СБУ и следственные органы Украины получили сведения о деятельности силовых ведомств самопровозглашенной республики, а также о наличии на ее территории «российской военной техники».

Также в СБУ сообщили, что передавший им сведения экс-боец ЛНР начал службу в армии республики в 2017 году «из-за финансовых трудностей». «Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков», — говорится в сообщении.

Ведомство провело собственную проверку деятельности задержанного и не обнаружило доказательств его участия в военных действиях. С учетом этой информации, а также ввиду сотрудничества с украинскими правоохранительными органами, суд принял решение освободить мужчину от уголовного преследования.

Ранее в СБУ сообщили о задержании еще одного военнослужащего ЛНР. В ведомстве пояснили, что выкрасть мужчину удалось благодаря спецоперации контрразведки. Задержанный ранее был объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

До этого в ЛНР задержали агента СБУ, которого министерство госбезопасности республики подозревает в причастности к терактам на ее территории. В ведомстве уточнили, что задержанный принимал участие в подготовке как минимум «четырех громких террористических актов», которые произошли в 2016 и 2017 годах.

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