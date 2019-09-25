Украинские силовики выкрали в Донбассе еще одного военнослужащего

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и вывезли на подконтрольную Киеву территорию военнослужащего армии самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

В ведомстве пояснили, что выкрасть мужчину удалось благодаря спецоперации контрразведки. Задержанный украинскими силовиками был ранее объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным спецслужбы, он, будучи жителем региона, в 2014-2015 годах противостоял силам украинской армии, принимал участие в боях за Дебальцево, позже дежурил на подконтрольных ЛНР блокпостах, а последний месяц проходил военную службу в таможенном комитете республики. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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4 июля украинские спецслужбы выкрали из собственного дома в Донецкой народной республике (ДНР) Владимира Цемаха, которого называют «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского «Боинга», поскольку 17 июля он возглавлял ПВО в городе Снежное, недалеко от которого и произошла катастрофа, унесшая жизни 289 человек. Бывшие власти ДНР утверждают, что тогда в Снежном не было ПВО.

30 июля Цемаха передали России в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой.

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