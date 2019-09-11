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Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс

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Владимир Цемах

Участник обмена заключенными между Россией и Украиной Владимир Цемах возвращается домой. Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче) Ура, дорогие мои! Едем домой!» — написала она, не уточнив, куда именно они отправляются. Также женщина опубликовала совместное фото с отцом.

Украинские издания ТСН и «Главком» предполагают, что Цемах с дочерью выехали в Донбасс.

Ранее 11 сентября сообщалось, что прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом, рассматривают Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого. Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Помимо Цемаха, в Москву также улетел главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

Бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

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