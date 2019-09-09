«Ценного свидетеля» по делу МН17 передали России после консультаций с Европой

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о консультациях с рядом европейских лидеров относительно передачи свидетеля дела о крушении рейса МН17 в 2014 году Владимира Цемаха. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Ермак не назвал фамилии глав государств, с которыми Зеленский проводил консультации.

«Могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», — сообщил он.

Помощник Зеленского считает, что освобождение Цемаха не станет причиной пересмотра отношений Украины с партнерами, и отметил, что РФ и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, предусматривающих предоставление помощи и участие в следствии.

Ранее, 8 сентября, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, что Цемах был передан России из-за положений украинской конституции.

До этого сообщалось, что власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы МИД страны Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.

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Бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», так как он проходил службу в городе Снежное, недалеко от которого был сбит самолет. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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