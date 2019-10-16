Киев обвинил Донбасс в принудительной вербовке заключенных

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии массовой вербовки украинцев спецслужбами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится на сайте ведомства.

В СБУ указывают, что представители ДНР и ЛНР вербуют граждан Украины, находящихся в тюрьмах республик Донбасса. Заключенных склоняют выполнять задания, подрывающие украинскую государственность, а потом передают их Киеву для дальнейшего отбывания наказания.

Чтобы заставить осужденных письменно согласиться на сотрудничество, администрации донбасских колоний намеренно препятствуют переводу, утверждают в ведомстве. Иногда заключенные остаются завербованными даже после освобождения из тюрем на территории Украины.

В СБУ отмечают, что среди переданных Киеву в 2019 году заключенных украинцев 11 были завербованы спецслужбами Донбасса. Также в ведомстве заявили, что ополченцы привлекали осужденных для помощи им на линии соприкосновения. В частности, житель Днепропетровской области, в 2014 году отбывавший наказание в Донбассе, был якобы привлечен к работам на одном из блокпостов в зоне конфликта.

Ранее стало известно о раскрытии в ЛНР шпиона, завербованного СБУ во время активных боевых действий в Донбассе. По данным МГБ ЛНР, он периодически посещал подконтрольную Киеву территорию, попав «в поле зрения сотрудников СБУ». В его обязанности входила поставка информации военного и социально-экономического характера о «стратегически важных объектах республики».

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