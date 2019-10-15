Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию. Об этом в эфире «Царьграда» заявил первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.

«Все арестованные по делу [об убийстве Захарченко] — люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста», — сказал Бородай, подтвердив, что все фигуранты дела старше 70 лет.

По его утверждению, эти люди были «заброшенными агентами», чьи личные дела после распада Советского Союза остались в архивах в Киеве, и контролировались Службой безопасности Украины. «Мне хорошо это известно», — добавил он.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны; в Донецке также называли имена задержанных и заявляли, что к организации взрыва причастен офицер СБУ Сергей Моторин. В Киеве отрицают обвинения в покушении на Захарченко.

К расследованию убийства первого главы ДНР привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве заявляли, что склонны считать, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

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