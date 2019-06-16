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В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

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Первый глава ДНР Александр Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сотрудник спецслужб республики анонимно рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, к организации теракта, в результате которого погиб Захарченко, причастен помощник начальника 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин. Служащий рассказал, что Моторин — выходец из Донбасса и раньше служил в Славянске. Также он имеет отношение к гибели ополченца Арсена Павлова, известного как Моторола.

Спецслужбы ДНР задержали агентов СБУ Сергея Бешту, Владислава Зайцева и других. Они раскрыли информацию о своих кураторах в ведомстве, среди которых были названы начальник 5-го управления контрразведки СБУ Роман Червинский, а также его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

В спецслужбах добавили, что им известны все сотрудники СБУ, причастные к совершению терактов и преступлений на территории ДНР и ЛНР. Правоохранительные органы республик установили имена, места жительства и семейное положение этих людей.

17 мая нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин рассказал, что заказчиками убийства Захарченко оказались высокопоставленные граждане Украины и других государств. Он отказался назвать их фамилии, поскольку следствие еще продолжается.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

К расследованию убийства привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве склонны считать, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

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