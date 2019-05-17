Задержана группа причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, причастных к убийству первого руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом передает РИА Новости.

«Одна из групп задержана, это группа сопричастная. Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», — заявил Пушилин.

Он также сообщил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Александра Захарченко.

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По словам Пушилина, среди заказчиков — высокопоставленные граждане Украины и других государств. Кроме того, удалось установить схемы подготовки и реализации преступления и понять, как инструктировались исполнители. Назвать фамилии участников убийства Пушилин отказался, также сославшись на то, что еще не все они задержаны и следствие по этому делу продолжается.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

К расследованию убийства привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве заявляли, что склонны считать, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

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