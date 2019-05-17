Установлены все участники убийства Александра Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом РИА Новости сообщил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.

По его словам, среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других государств. Кроме того, удалось установить схемы подготовки и реализации преступления и понять, как инструктировались исполнители.

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Назвать фамилии участников убийства Пушилин отказался, сославшись на то, что еще не все они задержаны, и следствие по этому делу продолжается.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

К расследованию убийства привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве заявляли, что склонны считать, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

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