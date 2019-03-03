Арест соратника убитого главы ДНР в России оказался фейком

Бывший министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев на свободе. Сообщения о его задержании в Ростове-на-Дону — неправда. Об этом заявил во «ВКонтакте» Александр Казаков, который вместе с ним работал в команде убитого главы ДНР Александра Захарченко.

«Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем я кофе, он — чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржём. Ребята, не надоело?», — написал он и прикрепил к посту совместную фотографию с приятелем.

Сам Тимофеев на своих страницах в соцсетях пока ничего не написал.

Ранее сообщалось, что бывшего министра задержали в Ростове-на-Дону российские спецслужбы и доставили в Москву (некоторые СМИ писали об аресте). Отмечалось, что его подозревают в хищениях.

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка Захарченко. 31 августа 2018 года он находился рядом с начальником и получил ранение в руку. После смерти Захарченко врио главы республики Денис Пушилин освободил Тимофеева от всех должностей.

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