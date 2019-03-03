Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывшего министра финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева задержали в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб. Его доставили в Москву, сообщает DonDay.

Как отмечает издание, 47-летний Тимофеев по прозвищу «Ташкент» последние несколько месяцев жил в донской столице.

Причина задержания пока не называется. По данным «АиФ», его подозревают в хищениях.

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2018 года он находился рядом с начальником и получил ранение в руку. После смерти Захарченко врио главы республики Денис Пушилин освободил Тимофеева от всех должностей.

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