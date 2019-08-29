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Появились новые подробности убийства Захарченко

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В убийстве бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники его личной охраны. Об этом говорится в собственном расследовании Telegram-канала Baza, опубликованном в четверг, 29 августа.

По информации канала, в день убийства, 31 августа 2018 года, Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений — он просто просил «поезжать за ним». В кафе «Сепар», где произошел взрыв, он не был до этого в течение двух месяцев — его приезд был «чистой случайностью», указано в материале. Более того, за несколько дней до взрыва заведение проверяли на наличие СВУ в связи с возможным приездом Иосифа Кобзона — проверку проводила та же самая смена, которая была с главой ДНР во время взрыва.

По мнению опрошенных каналом силовиков из Министерства госбезопасности республики (МГБ) и сотрудников Республиканской государственной службы охраны (РГСО), взрывное устройство, заложенное в электропроводке светильников кафе, сработало по сигналу с кнопки. Причем убийца должен был видеть Захарченко своими глазами. Источники отметили, что бомба с активацией через телефон или через видеокамеру в тех условиях просто не позволила бы осуществить взрыв с такой точностью — например, из-за перебоев со связью или опоздания сигнала с камер.

Авторы материала отметили, что организаторы должны были владеть схемой кафе, информацией об особенностях его отделки, системе безопасности — сигнализации, камерах наружного и внутреннего наблюдения, охране. Кроме того, для установки взрывного устройства в потолке им бы потребовалось как минимум около 40 минут, а сделать это в «неофициальной резиденции Захарченко» так, чтобы никто не заметил, крайне сложно. «Способ установки говорит о неограниченном времени и свободном доступе, что, в свою очередь, наталкивает на определенные мысли», — отметил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Собеседники канала вспомнили, что в течение месяца после убийства следствие не могло получить один из серверов с записями камер видеонаблюдения в кафе — он находился у РГСО. Также стало известно, что после теракта личную охрану Захарченко опрашивали, но не проверяли на полиграфе в течение пяти месяцев (данных с февраля 2019-го нет).

Наконец журналисты выяснили, что во время теракта был отключен блокиратор сигналов сотовой связи, а один из охранников главы республики вел себя странно: на записи с камер видно, как он что-то достает из-за спины, а затем сжимает это в руке.

Telegram-канал Baza

Кроме того, на записи с другого ракурса видно, как сразу после взрыва он отбегает от места происшествия, хотя его коллеги, наоборот, бегут внутрь. На какое-то время он пропадает из поля зрения, потом возвращается.

По мнению Ходаковского, охрану Захарченко нельзя было назвать профессиональной: «Это был своего рода ближний круг вчерашних сотоварищей. При этом в их среде нередко возникали разногласия из-за близости к "телу". (...) Поэтому ожидать от них квалифицированных действий не приходилось».

Захарченко погиб в августе прошлого года в результате взрыва бомбы в центре Донецка. Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В ДНР заявили, что убийство организовали начальник 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад и помощник Сергей Моторин, которого считают причастным к покушению на командира батальона ополченцев Арсена Павлова с позывным Моторола. В Киеве эти обвинения отрицают.

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