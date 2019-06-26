В ДНР назвали куратора убийц Захарченко

Покушение на высокопоставленных силовиков самопровозглашенной Донецкой народной республики готовил тот же человек, что курировал убийц первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили РИА Новости в МВД ДНР.

Как установили республиканские спецслужбы, этим занимался агент пятого департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала с позывным Швед. «Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД заявили, что к организации всех терактов на территории республики причастны сотрудники второго отдела указанного департамента СБУ. «Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов», — добавили в министерстве.

Ранее 26 июня сообщалось, что в ДНР предотвратили покушение на руководителей силовых ведомств. Одного из них с позывным Ленин должен был застрелить снайпер из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

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16 июня в ДНР заявили, что убийство Захарченко организовали начальник 5-го управления контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад и помощник Сергей Моторин, которого считают причастным к покушению на командира батальона ополченцев Арсена Павлова с позывным Моторола.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

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