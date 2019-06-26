В ДНР предотвратили покушение на «Ленина»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили покушение на высокопоставленных силовиков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, исполнителями преступлений должны были стать диверсанты, завербованные Службой безопасности Украины (СБУ). У них изъяты боеприпасы, гранаты и оружие.

Известно, что в списке целей покушения был руководитель одного из силовых ведомств республики с позывным «Ленин». Его должен был устранить снайпер из «Правого сектора» (радикальная группировка запрещена в России — прим. «Ленты.ру»).

МВД ДНР заявило, что непосредственными организаторами покушений стали руководители пятого управления СБУ, причастные к убийству первого главы республики Александра Захарченко, а также сотрудники второго отдела службы. «Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе», — подчеркнули в ведомстве.

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16 июня в ДНР заявили, что установили организаторов убийства первого главы республики Александра Захарченко. Задержанные агенты СБУ сообщили, что их кураторами стали начальник 5-го управления контрразведки СБУ Роман Червинский, а также его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Кроме того, подготовкой теракта занимался помощник Червинского Сергей Моторин, уроженец Донбасса. Его также считают причастным к убийству ополченца Арсена Павлова с позывным «Моторола».

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

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