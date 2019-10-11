Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

«Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране», — написал он. По его словам, автоматчики сидят в кустах и «ждут диверсионные группы».

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Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность украинской стороны к случившемуся. В Киеве эти обвинения отрицают.

В годовщину смерти на Аллее Героев в Донецке появился памятник, посвященный Захарченко. Бюст изготовили по заказу уроженца Донбасса мецената Владимира Некрасова.

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