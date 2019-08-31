Захарченко воздвигли памятник

В Донецке на Аллее Героев открыли памятник погибшему при теракте первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Открытие бюста состоялось в субботу, 31 августа, в годовщину гибели Захарченко. На торжестве присутствовали первые лица республики, делегации из Луганской народной республики, России, Абхазии и Южной Осетии, а также родители и вдова погибшего.

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На церемонии открытия нынешний глава ДНР Денис Пушилин выступил с торжественной речью: «Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР (…). Он золотыми буквами вписан в историю Донбасса». Также Пушилин подчеркнул, что Захарченко был «настоящим отцом для офицеров и солдат» и вселял в людей веру.

Бюст изготовили по заказу уроженца Донбасса мецената Владимира Некрасова. Возле мемориала установили две плиты, на одной из которых выгравированы слова Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо». На другой плите значится надпись: «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому Главе ДНР».

28 августа сообщалось, что в Донецке площадь перед домом правительства ДНР назвали в честь Захарченко. На фасаде здания установили мемориальную доску с изображением первого главы региона и годами его жизни.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность украинской стороны к случившемуся. В Киеве эти обвинения отрицают.

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