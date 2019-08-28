В Донецке появилась площадь Александра Захарченко

В Донецке площадь перед домом правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали в честь первого главы региона Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.

На фасаде здания установили мемориальную доску с изображением Захарченко и годами его жизни. В официальной церемонии открытия приняли участие нынешний глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента республики Владимир Бедевка и другие официальные лица. По их оценкам, на центральной площади города собрались около пяти тысяч человек.

«Александр Владимирович стал защитником народной воли и командиром первых отрядов ополчения. В августе 2014 года он возглавил наше государство, взвалил на себя эту ношу и справился с ней. Увы, наша свобода стоит очень и очень дорого», — заявил Пушилин.

В июне в МВД ДНР сообщили, что покушение на высокопоставленных силовиков республики готовил тот же человек, что курировал убийц Захарченко. Республиканские спецслужбы установили, что этим занимался агент пятого департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Байдала с позывным Швед.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

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