В ЛНР задержали украинского вандала-террориста

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), которого Министерство госбезопасности ЛНР подозревает в причастности к терактам на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Мингосбезопасности ЛНР уточняют, что задержанный принимал участие в подготовке как минимум «четырех громких террористических актов», которые произошли в 2016 и 2017 годах. Большинство из них связаны с подрывом местных памятников, в частности монумента воинам-десантникам, стелы «Звезда Победы» и памятника «Они отстояли Родину».

Памятник защитникам республики «Они отстояли Родину», установленный в центре Луганска, в парке Дружбы народов, дважды подвергался атакам. В ночь на 1 сентября 2016-го злоумышленники подорвали его, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Позднее в том же месяце памятник был восстановлен. Год спустя инцидент повторился в ночь на 1 августа 2017 года.

Кроме того, 7 июля того же года в Луганске произошли еще два взрыва. В результате первого теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, пострадали еще пять человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от Дома правительства ЛНР. Затем прогремел второй взрыв. Пострадали два человека.

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