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Украина заявила о доказательствах вины России в крушении Ил-76 в Донбассе

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии «неопровержимых доказательств» причастности России к крушению украинского самолета Ил-76, в результате которого погибли 49 человек, находившихся на борту. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте СБУ в день пятилетней годовщины трагедии.

Киевские силовики утверждают, что решение сбить самолет «было принято в Кремле», а в исполнение приведено «внештатным подразделением главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известным как частная военная компания Вагнера [ЧВК Вагнера]».

СБУ называет имена трех российских военнослужащих, которые по возвращении в Россию были представлены к государственной награде, и якобы отдавшего приказ командующего 58-й армией Вооруженных сил России. В украинской спецслужбе говорят о наличии неопровержимых доказательств, однако каких именно — не уточняют.

Ранее, в апреле, украинский суд отказался признать следствием российской агрессии гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июне 2014 года. Решение суда вызвало возмущение в Вооруженных силах Украины, которые потребовали от судьи принимать «взвешенные решения и помнить о людях, которые отдали жизнь за будущее Украины».

Самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года при заходе на посадку. В результате трагедии погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Украинская прокуратура расценила произошедшее как теракт. Ответственность за случившееся взяли на себя представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). При этом ополченцы обвинили украинских военных в том, что те нарушили установленный руководством ЛНР запрет на полеты в регионе.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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