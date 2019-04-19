Украинских летчиков возмутил отказ суда признать вину России в гибели Ил-76

Боевые летчики авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмутились решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой, которая не признала следствием агрессии России гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июне 2014 года. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Летчики назвали позорным решение Горбачевой по иску вдовы погибшего офицера. «Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие ВСУ могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил?» — говорится в публикации.

Военнослужащие призвали судебные инстанции принимать взвешенные решения и помнить о людях, которые отдали жизнь за будущее Украины.

Ил-76 ВВС Украины был сбит в июне 2014 года при заходе на посадку в районе аэропорта Луганска. Погибли 40 десантников и 9 членов экипажа. Прокуратура расценила произошедшее как теракт. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Вместе с тем ополченцы обвинили военных в том, что те нарушили установленный руководством ЛНР запрет на полеты в регионе.

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