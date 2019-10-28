Украинская контрразведка поймала луганского дезертира

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала принимавшего участие в боевых действиях бывшего бойца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что мужчина вступил в ряды луганской армии в 2015 году, после чего был зачислен в артиллерийский дивизион. Украинская сторона считает, что это подразделение несет ответственность за обстрел жилых районов населенного пункта Счастье в Луганской области.

Тем не менее, как утверждают в СБУ, задержанный долго в луганской армии не прослужил и сбежал из нее, разочаровавшись в финансовом обеспечении. Он скрывался от спецслужб ЛНР на подконтрольных Киеву территориях, где его поймала украинская контрразведка. Ему были предъявлены обвинения по статье 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации», по которой осуждают всех причастных к деятельности самопровозглашенных республик Донбасса.

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Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий. В ходе последовавшего допроса задержанного СБУ и следственные органы Украины получили сведения о деятельности силовых ведомств самопровозглашенной республики, а также о наличии на ее территории «российской военной техники».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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