Митрополит обратился к Зеленскому после гибели девушки в Горловке

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать обстрел украинскими силовиками Горловки, расположенной на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Видеозапись опубликована в YouTube.

По его словам, 9 апреля миной с беспилотного летательного аппарата была убита 26-летняя девушка Мирослава и тяжело ранен 59-летний Михаил. Оба являются близкими родственниками сотрудников Горловского епархиального управления.

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Митрофан призвал Зеленского разобраться, кто именно виноват в смерти Мирославы. «Что общего у обстрелов минами с беспилотников домов мирных граждан с обороной территориальной целостности Украины? Иначе, чем уголовным преступлением, такие действия назвать нельзя», — сказал митрополит.

Он подчеркнул, что жители Горловки уже шестой год живут в ужасе под «еженощными обстрелами», которые стали привычным фоном жизни. «Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встает вопрос: доколе это будет продолжаться? Людей, которые здесь живут, Вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, просто как в компьютерной игре взять и совершить такое злодеяние?» — спросил Митрофан.

Митрополит подчеркнул, что ему хотелось бы лично от Зеленского услышать оценку происходящего. При этом он пожелал узнать от президента и министра обороны Украины Андрея Тарана, будет ли начато расследование обстрелов, происходящих «на фоне борьбы за жизни людей» во время пандемии коронавируса.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

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