Украина обвинила ДНР и ЛНР в усилении обстрелов

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. «Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях минской Трехсторонней контактной группы», — написал Ермак.

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Он добавил, что во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область была проведена проверка обеспечения украинских военных на передовой.

«Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии», — заявил глава офиса президента, добавив, что для инфицированных COVID-19 подготовлен специальный мобильный госпиталь.

В связи с посещением мемориала погибшим пассажирам автобуса «Златоустовка — Донецк» под Волновахой, обстрелянного в январе 2015 года, Ермак заявил, что «мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны».

Ранее Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с ДНР и ЛНР. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус региона в конституции.

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