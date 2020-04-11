В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбасс

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
Осадчий рассказал, что разведка ЛНР обнаружила переброску семи бронированных машин на позиции ВСУ.
По его словам, две бронемашины размещены в Золотом, две — в Новозвановке и три — в станице Луганской.
Ранее сообщалось, что украинские силовики разместили «Грады» и 12 боевых машин пехоты в населенном пункте Врубовка.
Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.