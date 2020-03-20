Украина разместила «Грады» на линии соприкосновения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили системы залпового огня «Град» у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики разместили «Грады» и 12 боевых машин пехоты в населенном пункте Врубовка.

В ЛНР украинских силовиков обвиняют в нарушении условий перемирия и попытках поставить под угрозу жизни мирных жителей. Представители республики напомнили, что эти действия Киева противоречат пункту минских соглашений об отводе тяжелых вооружений.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.

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