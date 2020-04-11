На Украине озвучили план выхода из карантина к июлю

Двухэтапную стратегию выхода Украины из карантина на период с начала мая по начало июля озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись его выступления в эфире телеканале «Украина» опубликована в YouTube.

Он пообещал, что через три-четыре недели будет обнародован более подробный план, над которым сейчас работает правительство. «В нем и кредитные каникулы, и рефинансирование кредитов, поддержка малоимущих и безработных», — отметил Шмыгаль.

Материалы по теме «Безалаберны, как итальянцы» Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?

Согласно стратегии, первый этап выхода с карантина — «Украина идет на работу» — рассчитан на начало мая — начало июня. Он предполагает создание 500 тысяч рабочих мест, кредитную поддержку бизнеса, частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта и смещенный график рабочего дня.

Второй этап — «Новые стандарты социальной жизни» — определен на начало июня — начало июля, когда планируется завершить учебный год, восстановить работу общественного транспорта, разрешить посещать зон отдыха, а также ослабить условия изоляции для пожилых людей.

Шмыгаль подчеркнул, что пока Украина должна придерживаться режима чрезвычайной ситуации, чтобы пройти эпидемию по оптимистическому сценарию с падением ВВП до 5 процентов, а не по пессимистическому, в котором падение оценивается в 15 процентов.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 2511 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!