На Украине объяснили высокий показатель смертности от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в стране высокий показатель смертности от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала ТСН, видеозапись доступна в YouTube.
По состоянию на утро пятницы, 10 апреля на Украине вылечился 61 человек с COVID-19, а умерли 69. «Почему у нас так мало тех, кто выздоровел? Кому был лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной болезни, переходят в стадию выздоровления только после того, как два раза подряд через сутки будет проведено ПЦР-теста (метод полимеразной цепной реакции — прим. «Ленты.ру»), которые покажут отрицательный результат», — сказал Ляшко.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки было проведено около 2,5 тысячи исследований. Тем не менее на Украине остается единственная область, где до сих пор официально нет коронавируса — Николаевская. «Коронавирус на Николаевщине не нашел, хотя искали довольно интенсивно», — рассказал Ляшко после посещения региона.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 2203 человека. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,6 миллиона человек; более 95 тысяч скончались, 357 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения