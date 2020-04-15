Украина перенесла призыв в армию на лето из-за коронавируса

Правительство Украины перенесло весенний призыв в армию на лето. Об этом в среду, 15 апреля, сообщают «Українські Новини».
Такое решение было принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Также правительство утвердило число призывников, которое необходимо набрать на службу: 9000 человек направят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 5460 — в Национальную гвардию, и 1300 — в пограничную службу.
Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса был приостановлен призыв на срочную военную службу, однако сроки переноса не уточнялись.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3764 человека, 108 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2 миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения