Украина перенесла призыв в армию на лето из-за коронавируса

Правительство Украины перенесло весенний призыв в армию на лето. Об этом в среду, 15 апреля, сообщают «Українські Новини».

Такое решение было принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Также правительство утвердило число призывников, которое необходимо набрать на службу: 9000 человек направят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 5460 — в Национальную гвардию, и 1300 — в пограничную службу.

Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса был приостановлен призыв на срочную военную службу, однако сроки переноса не уточнялись.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3764 человека, 108 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2 миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.

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