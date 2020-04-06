Украина назвала военным преступлением призыв крымчан в российскую армию

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым назвало системным военным преступлением призыв жителей полуострова на службу в российскую армию. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает УНИАН.

«То, что призыв проходит во время пандемии, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей», — подчеркнули в ведомстве.

В Киеве утверждают, что «призыв жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта» нарушает статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а «перемещение граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ» — статью 49.

Украинская прокуратура и правозащитники направили в Международный уголовный суд сообщение «о военных преступлениях РФ в Крыму», в том числе о принудительном призыве в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, заявили в представительстве.

Киев призывал крымчан, которые «не хотят идти в армию РФ и получить уголовный срок за уклонение», сообщать о фактах незаконного призыва.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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